Una mujer fue trasladada por aire a un hospital después de ser mordida por un caimán en la Florida, según el servicio de bomberos y rescate del condado de Brevard.

La mujer sufrió “lesiones significativas por mordedura” y fue mordida en la pierna, según el departamento. El ataque ocurrió cerca del Parque Fay Lake Wilderness, a unos 32 kilómetros de Cabo Cañaveral.

El departamento dijo que no revelaría la identidad de la mujer debido a las leyes de privacidad del paciente, y remitió nuevas consultas a la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés). CNN se puso en contacto con la comisión para recoger sus comentarios.

**ALLIGATOR BITE** Area West of Fay Lake Wilderness Park. Port Saint John. Trauma alert/ significant bite injuries. Female patient flown to trauma center. BCFR E29, R29, D20, F1, and @Health_First First Flight on the call. pic.twitter.com/vp2NXZcCEV

— BCFRpio (@BCFRpio) 25 de mayo de 2019