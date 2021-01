Mujer herida durante disturbios en el Capitolio de EE.UU. falleció

Manifestantes pro-Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, mientras miembros del Congreso se reunían para certificar los resultados del Colegio Electoral sobre las elecciones presidenciales de 2020.

Un video desde el interior del Congreso mostró a los partidarios de Trump marchando por el Statuary Hall. La Policía del Capitolio solicitó ayuda adicional de fuerzas de la ley para contener las protestas, incluidas las autoridades federales, según una fuente familiar con la situación.

Así empezaron las protestas

Poco después de la 1 p.m., hora de Washington, cientos de manifestantes pro-Trump atravesaron las barreras ubicadas a lo largo del perímetro del Capitolio. Allí se enfrentaron a agentes con equipos completos antidisturbios. Algunos llamaron «traidores» a los policías por hacer su trabajo. Aproximadamente 90 minutos después, la policía dijo que los manifestantes entraron al edificio.

Muere una mujer herida en medio de los disturbios

La mujer que recibió un disparo dentro del Capitolio de Estados Unidos durante los disturbios de este miércoles fue declarada muerta en un hospital de la zona, confirmó a CNN un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

«Sí, la mujer adulta que recibió un disparo dentro del Capitolio fue declarada (muerta) en un hospital del área», dijo el portavoz Dustin Sternbeck del Departamento de Policía Metropolitana. Sternbeck dijo que «se darán más detalles ya que esta sigue siendo una investigación activa».

Adicionalmente, en medio de los disturbios varios agentes resultaron heridos y al menos uno fue transportado al hospital, dijeron varias fuentes a CNN.

Evacuaciones

El Congreso entró en receso, detuvo el proceso de certificación y se evacuó el piso de la Cámara de Representantes. El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, que supervisaba la votación de los resultados del Colegio Electoral, también fue evacuado.

Donald Trump se pronuncia

El presidente Donald Trump tuiteó sobre la escena en el Capitolio. «Por favor, apoyen a nuestra Policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país. ¡Manténgase en paz!», escribió. Horas después, en un mensaje grabado, pidió a sus seguidores que irrumpieron en el edificio del Congreso «ir en casa en paz». Y añadió que «esta fue una elección fraudulenta», aunque no hay pruebas de que haya existido un fraude en los comicios.

Biden dice que es un «ataque» a la democracia

El presidente electo de EE.UU. Joe Biden se refirió a los disturbios en el Capitolio y los calificó de «ataque» a la democracia.

«A esta hora, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. A diferencia de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un ataque a la ciudadela de la libertad, el Capitolio mismo. Un asalto a los representantes del pueblo y la policía del Capitolio, que juraron protegerlos. Y los servidores públicos que trabajan en el corazón de nuestra República… Permítanme ser muy claro. Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan un verdadero Estados Unidos. No representan quiénes somos. Lo que estamos viendo son un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disentir. Es desorden. Es caos. Limita con la sedición. Y debe terminar ahora», sostuvo Biden.

Con información de CNN