Una mujer histórica en la Supercopa de Europa

Stéphanie Frappart es historia pues su arbitraje en la Supercopa de Europa es un hito que rompe estereotipos en el fútbol.

La árbitra francesa también estuvo a cargo de dirigir la reciente final del campeonato femenino de la UEFA, entre Holanda y Estados Unidos.

Además de la semifinal entre Holanda e Inglaterra en el campeonato europeo femenino de 2017.

La cuarteta arbitral es femenina, pues está completada por Manuela Nicolosi, de Francia, y Michelle O’Neal, de la República de Irlanda, las asistentes.

