Una mujer falleció tras colapsar en la maratón de Cleveland

Una mujer murió luego de colapsar en la maratón de Cleveland este domingo, dijeron las autoridades.

Taylor Ceepo, recién graduada de la Universidad de Walsh en North Canton, Ohio, tenía 22 años. Fue declarada muerta a su llegada a un hospital local, dijo a CNN el vocero del Centro Médico Cleveland University Hospitals, George Stamatis.

Los prestadores de la atención médica de los hospitales universitarios trataron a unas 60-70 personas en la maratón, dijo Stamatis. Las temperaturas en el día de la carrera fueron cálidas, alcanzando los 26 grados centígrados a las 9 a. m. ET.

It is with great sadness that our Walsh family has lost one of our own, Taylor Ceepo, too soon.

To all of our Cavaliers out there…please pray for Taylor, her family, Women’s Soccer teammates and coaches during this difficult time. pic.twitter.com/m2uhYrWhkw

— Walsh Athletics (@WalshCavaliers) 20 de mayo de 2019