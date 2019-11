Mujer que hizo seña obscena a Trump gana cargo público

La ciclista que hizo una seña obscena a la caravana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2017 y perdió su trabajo por eso, ganó una elección para un cargo local en Virginia.

CNN proyectó que Juli Briskman había ganado el martes por la noche en la contienda para convertirse en supervisora ​​del Distrito Algonkian en el condado de Loudoun, Virginia.

El triunfo ocurre poco más de dos años después de que una foto de Briskman haciendo una seña obscena a la caravana del presidente estadounidense mientras regresaba a la Casa Blanca desde el campo de golf de Trump en Sterling, Virginia, se hizo viral en octubre de 2017.

Su abogado dijo que, debido a la foto, ella se vio obligada a renunciar a su trabajo como ejecutiva de mercadotecnia en la empresa Akima LLC.

It’s Election Day! Make sure to get out to vote today! Thanks to all our volunteers and supporters who have worked so hard, let’s win it! #LOCO2019 pic.twitter.com/dbxZGLMmwd

— Juli Briskman (@julibriskman) November 5, 2019