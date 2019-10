Mujer recibe estos mensajes de acoso sexual durante un vuelo

Poco después del despegue en un vuelo de ocho horas desde Londres a Washington, DC, una mujer dice que comenzó a recibir mensajes inquietantes.

Jessica Van Meir, de 24 años, viajaba el sábado por negocios.

Ella le dijo a CNN que se levantó para usar el baño, y cuando regresó a su asiento, los mensajes comenzaron a aparecer en la pantalla.

Los mensajes

El sistema de entretenimiento a bordo de Virgin Atlantic permite a los pasajeros ver películas, televisión, jugar juegos y enviar mensajes a personas en otros asientos.

Los mensajes no deseados parecían provenir de un grupo de pasajeros sentados detrás de ella, a quienes vio de camino al baño.

Un mensaje decía específicamente su número de asiento y la llamaba «nena». Otro mensaje de un número de asiento diferente decían «bienvenida al infierno».

Van Meir, quien es asistente legal y trabaja para una firma que se especializa en litigios de acoso sexual, respondió:

«Trabajo para una firma de abogados que se especializa en acoso sexual en línea». Luego otro pasajero respondió «actualmente estás en la zona de peligro».

Van Meir dijo que informó el incidente a las azafatas, quienes abordaron el problema de inmediato.

La tripulación de vuelo preguntó si podían hablar con los hombres que enviaron los mensajes y Van Meir estuvo de acuerdo.

El hostigamiento se detuvo después de eso, y la tripulación la vigiló durante todo el vuelo transatlántico.

Pero Van Meir dijo que se quedó pensando en esto por el resto del vuelo.

«Es frecuente que las mujeres sean maltratadas», dijo Van Meir a CNN el lunes. «Es agotador y te hace sentir insegura».

«También me horroricé y me decepcionó que alguien fuera tan irrespetuoso y tuviera el derecho de enviarme mensajes en un vuelo cuando viajo sola, tratando de disfrutar mi vuelo pacíficamente y no ser acosada por nadie».

Ella le dijo a CNN que no volvió a saber de esos pasajeros durante el resto del vuelo, se levantó nuevamente para usar el baño y dijo que el grupo parecía estar formado por hombres jóvenes.

En un momento durante el vuelo, dijo que un hombre, que se identificó como el entrenador de rugby del grupo, se acercó a ella y se disculpó con ella por sus acciones.

Van Meir tomó imágenes de los mensajes y los publicó en Twitter el domingo.

«Definitivamente es una extraña coincidencia que eligieran a la persona equivocada para enviarle estos mensajes porque yo trato con este tipo de incidentes regularmente con mi trabajo», dijo.

Un portavoz de Virgin Atlantic le dijo a CNN el lunes que estaban «extremadamente preocupados» por este incidente y que están «investigando con urgencia».

*Con información de CNN

