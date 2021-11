Mujer relata supuesto calvario junto a Maradona en Cuba

La cubana Mavys Álvarez impulsa en la justicia argentina una denuncia por supuesta trata de personas mientras era la pareja sentimental del fallecido astro Diego Maradona.

Álvarez, de 37 años y residente en Estados Unidos, afirmó que cuando ella tenía 16 años, el exfutbolista la sometió a violencia física y sexual y la introdujo en la adicción a las drogas.

Afirmó además que el gobierno del fallecido expresidente cubano Fidel Castro y allegados a Maradona

Encubrían lo que sucedía durante la relación de casi cinco años que mantuvo con el ídolo futbolístico en la isla.

“Dejé de ser una niña, me tocó quemar etapas de vida. Pasas de ser una niña a una mujer de golpe. Toda esa inocencia que yo tenía me la robaron”, dijo Álvarez el lunes durante una rueda de prensa con medios internacionales en un hotel de Buenos Aires.

Maradona se radicó varios años en la isla para tratar su adicción a la cocaína

Por invitación del propio Castro, quien fue presidente de Cuba por décadas y falleció en 2016. El astro argentino presumía de su amistad con Castro, a quien admiraba y llamó más de una vez «padre».

La mujer llegó la pasada semana a Buenos Aires para dar testimonio ante la justicia argentina en el marco de una investigación preliminar por presunta trata de personas con fines sexuales. Es la primera de las exparejas de Maradona que denuncia violencia.

“Tenía 16 años nomás y ya estaba tomando, estaba drogándome”, afirmó Álvarez.

Maradona falleció en noviembre del año pasado. Pero los representantes legales de Álvarez apuntan contra allegados del exfutbolista, como su exrepresentante Guillermo Coppola y otros amigos argentinos que lo acompañaron durante su estadía en Cuba a principios de la década de 2000.

La justicia todavía no resolvió si dará curso a una causa para investigar la denuncia de Álvarez.

«Me pintaba todo bonito»

Ante la prensa extranjera, Álvarez contó que fue un amigo argentino de Maradona, Carlos Ferro Viera, quien se lo presentó en Varadero. “Cuando lo conocí me pintaba todo bonito, de rosa. Me deslumbré, él me conquistó con flores. A los dos meses empezó a cambiar todo”.

Denunció que el capitán de la selección de Argentina, que ganó el mundial de 1986, la violó en La Pradera, un spa en La Habana donde se instaló con su círculo.

“Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. A Diego le genera algún tipo de morbo. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola”, relató con la voz entrecortada.

Álvarez también se refirió a un episodio de violencia física cuando atendió el teléfono móvil de Maradona mientras dormía: “Una vez Claudia –exesposa de Maradona– llama a su celular, yo lo contesto. Le paso la llamada a Diego y él se enojó muchísimo. Agarró el celular, lo tiró contra la pared. Me pegó una bofetada y me empuja contra la cama. Hubo muchos momentos como ese”.

La relación con Maradona se terminó

Cuando se fue de viaje por varios meses. Sostuvo que “no fue fácil” y que “estuve vigilada” por el gobierno cubano hasta que dejó la isla en 2014.

Según la cubana, no fue la única que padeció estos supuestos abusos. “Me consta de otras mujeres. Sé de dos que pasaron por la vida, estoy casi convencida que tenían mi misma edad o tal vez menores”.

Consultada sobre qué espera, expresó: “Mi objetivo ya está cumplido. Venir a este país y poder hablar ante la justicia de lo que sufrí, y que el mundo sepa todo esto. Lo que falte por hacer está en manos de la justicia. Yo logré mi objetivo con el fin que otras muchachas se sientan con la fuerza, el valor de hablar”.

Fuente: VOA

