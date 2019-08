Mujer se obsesiona con el ejercicio y casi muere de anorexia

Una mujer que bajó más de 70 libras después de mostrar una obsesión por el ejercicio y ahora pelea contra evitar morir de anorexia en Londres.

Millie Gaskin, de 22 años, decidió comenzar como propósito de Año Nuevo el bajar de peso, pero no tenía idea de cuán drásticamente cambiaría su vida, y el peligro que viviría dos años después.

La joven, de Otford en Kent, sufre de anorexia nerviosa, un trastorno alimentario en el que una persona se convence a sí misma de que está comiendo demasiada comida o que es demasiado grande.

De acuerdo con su relato publicado en KentLive, en la peor etapa de su enfermedad llegó a utilizar ropa que se suponía que era para alguien que solo tenía 9 años.

Millie ha logrado recuperar su peso a un IMC saludable y recientemente completó el London Asics 10k, recaudando la increíble cantidad de £ 1,300 en el proceso.

¿Cómo bajó tanto de peso?

“Descargué la aplicación MyFitness y me obsesioné por completo. Me establecí un objetivo de 1,200 calorías, pero sentí que tenía que ser más bajo que eso y fui subiendo de manera rápida», relató.

“Comencé con elecciones saludables, pero eso me enfermó de una manera fatal. Me decía a mí mismo que estaba comiendo demasiado, eres asquerosa. Me sugestioné y llegué a creer que era verdad», agregó.

También dijo que “Empeoró bastante rápido. En marzo, estaba comiendo menos de 500 calorías al día. Tomaría un yogur de frutas para el desayuno, espinacas y pepino para el almuerzo, y algunas verduras para la cena».

“Estar en la universidad me ayudó a esconderlo de mi familia. Iba al gimnasio todos los días y solo hacía cardio. Caminaba a la universidad y también de regreso, pero tomaba una ruta más larga de la que necesitaba, solo para hacer ejercicio», exageró.

Su madre se dio cuenta de lo poco que estaba comiendo y la instó a ir al médico. Pero el médico de cabecera acaba de decirle a su madre que se estaba preocupando demasiado porque estaba en la cúspide de un peso saludable.

Sin embargo, después de semanas de problemas para comer, le diagnosticaron anorexia después de su segunda visita. En ese entonces, Millie fue derivada a una clínica de trastornos alimentarios, que decidió no hacer.

Pero su condición empeoró, y en un año había bajado más de 70 libras: «Mi IMC cayó a 13.2 y mis niveles de glucosa cayeron a dos», explicó Millie. Los niveles de las personas sanas son de cuatro a ocho.

*Con información de Mirror

