Mujer sobrevive en choque múltiple de motocicletas

Una mujer que viajaba con un grupo de motociclistas, chocaron contra una camioneta en New Hampshire; el accidente dejó 7 muertos y 3 heridos.

Su bicicleta cayó al suelo y ella rodó fuera del camino después de la colisión del viernes en la Ruta 2 en la localidad de Randolph. Algunos de sus compañeros no lograron sobrevivir. Todas las víctimas eran motociclistas.

“Había fuego por todos lados”, dijo Dawn Brindley a WMUR. “Simplemente miraba a mi alrededor. Alguien me ayudó a levantarme. Estaba histérica”.

Los motociclistas viajaban hacia el este cuando chocaron con una camioneta Dodge 2500 modelo 2016 en dirección oeste. “He visto algunos (accidentes) malos en mi vida, pero nada como esto”, dijo el jefe de policía de Randolph, Gordon Alan Lowe. “Es malo. Me siento mal por los hombres que tenían que estaban allí y las mujeres”.

Algunas de las víctimas eran infantes de marina

Beatrice Engstrand, una neuróloga que se alojaba en una posada cercana, dijo que las llamas alcanzaban unos 20 pies (6 metros) de altura.

Engstrand corrió hacia el lugar junto con Jerry Hamanne, el copropietario de la posada. Trataron de ayudar a tantas personas como pudieron. Engstrand aplicó un torniquete a la pierna de un hombre lesionado y realizó compresiones en los demás hasta que llegó la ayuda, le dijo a la afiliada.

“Era terrible. Nadie pensó en tomar fotos ni nada por el estilo. Solo querías ayudar a las personas que gritaban y que estaban sobre la carretera”, dijo Hamanne.

Varios de los muertos eran miembros del Club de Motocicletas Jarhead y estaban en camino a un evento en la Legión Estadounidense, según la estación. Los miembros del club incluyen marines activos y veteranos.

“Todos los nuestros son simplemente buenos y duros infantes de marina”, dijo a la afiliada Scotty Swann, miembro del club.

El grupo acababa de salir de su hotel cuando ocurrió el accidente.

Una persona sigue en el hospital

Las identidades de quienes no sobrevivieron no serán reveladas hasta que sus familias hayan sido notificadas, dijo la vicefiscal general de New Hampshire, Jane Young. Sus cuerpos han sido llevados a la oficina del médico forense en Concord.

De los tres motociclistas heridos en el accidente, dos han sido tratados y dados de alta de hospitales locales, y uno fue transportado por aire después del accidente y sigue hospitalizado, según el coronel de la Policía Estatal de New Hampshire, Chris Wagner.

Los equipos de análisis y reconstrucción de colisiones de la policía estatal están investigando el accidente, junto con la policía local y la Oficina del Fiscal del Condado de Coos.

“La escena es bastante grande y hay mucho trabajo por hacer”, dijo el capitán de la policía estatal de New Hampshire, Chris Vetter. “No sé si alguna vez he visto un choque con tanta pérdida de vidas. Fue un accidente bastante significativo”.

El conductor de la camioneta ya fue identificado

El conductor de la camioneta ha sido identificado como Volodoymyr Zhukovskyy, de 23 años, dijo el fiscal del condado de Coos, John McCormick, en una conferencia de prensa el sábado.

Zhukovskyy iba solo en la camioneta en el momento de la colisión y trabajaba como conductor de una compañía de transporte con sede en Springfield, Massachusetts, dijo McCormick.

No se han realizado arrestos en relación con el accidente, dijo McCormick.

Citando una investigación en curso, Young se negó a comentar si el conductor de la camioneta huyó de la escena, o si estaban involucradas drogas o alcohol.

