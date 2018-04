Tras el ataque en la sede central de YouTube, perpetrado por una mujer, las autoridades estadounidenses revelaron datos que comprueban que este hecho fue inusual.

El martes 3 de abril una mujer abrió fuego en las instalaciones de la empresa en San Bruno, California, e hirió a tres personas, para luego quitarse la vida, según las investigaciones.

Se trata de Nasim Najafi Aghdam, de 39 años, quien supuestamente se habría quejado de que YouTube le bloqueaba contenidos de su canal.

Según el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), al examinar los incidentes de tirador activo que han ocurrido en el país, solo nueve de los 220 hasta el momento han sido cometidos por mujeres.

El hecho ocurrido en YouTube podría no ser considerado como un homicidio masivo, pues las tres víctimas del tiroteo salieron con vida. Los datos del FBI detallan que solo el 7.6 por ciento de los homicidios registrados en 2016 fueron cometidos por mujeres.

“Los hombres cometen la mayoría de los tiroteos masivos, por la misma razón que cometen la mayoría de delitos violentos”, explica Dewey Cornell, psicólogo forense clínico de la Universidad de Virginia.

Por su parte, el Servicio Secreto de Estados Unidos detalla que de los 28 tiroteos masivos en el país desde 2017, ninguno de los autores ha sido mujer.

Pero más allá de las estadísticas, un estudio comprobó que de 1966 a 2012, de los tiroteos masivos en el mundo solo había una mujer.

Sin embargo, hay casos emblemáticos, como el de Syzed Rizwan Farook y su esposa, Tashfeen Malik, que masacraron a 14 personas en una fiesta en California en 2015.

We know that the motivation of Tashfeen Malik was Islamic jihadism. We now know that the motivation for Nasim Aghdam was her belief YouTube was censoring her videos. #tcot #2A #youtubeshooting /more

— Allen West (@AllenWest) April 4, 2018