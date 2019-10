Mujeres iraníes pueden ingresar a un estadio de fútbol por primera vez en 40 años

El partido de clasificación de Irán para la Copa Mundial contra Camboya el jueves será un momento histórico para el país, ya que las mujeres podrán ingresar oficialmente a un estadio de fútbol por primera vez en décadas.

La asignación inicial de 3.500 entradas para las seguidoras del deporte se agotó rápidamente, según se informa en menos de una hora, antes de que se liberaran 1.100 adicionales para el partido en el estadio nacional Azadi.

“Este es un momento enormemente histórico para el fútbol iraní, pero también para las mujeres iraníes que protestaron ante [el riesgo de] ser atrapadas y casi seguramente enviadas a la prisión de Evin, la famosa prisión para prisioneros políticos en Teherán”, dijo el autor y escritor James Montague a CNN.

“Todos los ojos están puestos en Teherán para ver si esto realmente sucede. Estuve en Teherán el año pasado cuando 30 mujeres fueron arrestadas fuera del estadio y Gianni Infantino estaba en el estadio para ver el derby de Teherán cuando eso sucedió”, agregó Montague, refiriéndose al El presidente de la FIFA.

“Por lo tanto, todo el mundo es consciente de este problema, pero, por supuesto, con problemas como este, la preocupación es que puedan haber vendido 3.500 boletos para mujeres, pero habrá múltiples personas afuera tratando de ingresar”.

“Es una situación muy cambiante y en el último minuto podría cambiar, por lo que todo el mundo está esperando, conteniendo la respiración y esperando que las mujeres iraníes finalmente puedan ver al equipo nacional jugar un partido de fútbol en su país de origen por primera vez en 40 años.”

La prohibición de Irán de que las mujeres asistan a estadios deportivos no está escrita en la ley, pero se estableció poco después de la Revolución islámica de 1979. El presidente de la FIFA, Infantino, calificó recientemente la prohibición de “inaceptable” e instó a las autoridades a levantarla antes de la próxima ronda de clasificatorios para la Copa Mundial 2022.

Según la Agencia de Noticias Fars de Irán, las mujeres serán separadas de los hombres y vigiladas por 150 mujeres policías. Las fotos en las redes sociales mostraron que se colocaban cercas alrededor de las secciones designadas solo para mujeres.

Mientras que el partido del jueves marca un paso adelante para las mujeres iraníes que miran partidos de fútbol, ​​Human Rights Watch (HRW) calificó el límite de 4.600 fanáticas como “discriminatorio, engañoso y peligroso”.

“La cuota efectiva del 5% en los escaños para mujeres contraviene la constitución, los estatutos y la política de derechos humanos de la FIFA”, dijo la organización. “El artículo 4 de sus estatutos establece que la discriminación contra la mujer está estrictamente prohibida y se castiga con la suspensión o expulsión del miembro de la FIFA”.

Cuando se le preguntó si estas condiciones realmente cumplen con sus estatutos que prohíben la discriminación de género, la FIFA dijo a CNN: “La postura de la FIFA sobre el acceso de las mujeres a los estadios en Irán ha sido firme y clara: hay que permitir el ingreso de mujeres a los estadios de fútbol en Irán. Para todos partidos de futbol”.

“En línea con nuestra postura, estamos trabajando para garantizar el acceso seguro de las mujeres al clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA de mañana entre Irán y Camboya. Reafirmamos nuestra posición de que la cantidad de mujeres en el estadio debe determinarse por la demanda de tales boletos, sin que se imponga ninguna limitación arbitraria.

“Se darán más detalles sobre los próximos pasos que se implementarán para garantizar el acceso futuro de las mujeres a los estadios en Irán una vez que hayamos realizado una evaluación exhaustiva del partido del jueves en función de las aportaciones de la delegación de la FIFA que está presente en Teherán”.

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.

El martes, los usuarios iraníes de Twitter comenzaron a usar el hashtag #WakeUpFIFA, instando al organismo rector del fútbol mundial a permitir que más mujeres asistan al partido clasificatorio contra Camboya.

Iranians in Iran are tweeting with #WakeUpFIFA hoping that @FIFAcom could ensure that all women who want to watch the Oct. 10th game can attend the stadium. Government has capped the seats for women at 3500.@HRW thinks the cap is discriminatory & dangerous.https://t.co/K1qJ3agCg6 https://t.co/CovCbdLdiE

— Tara Sepehri Far (@sepehrifar) October 8, 2019