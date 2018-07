Muslera se queda sin “garra”, los mejores memes de la eliminación de Uruguay

Los memes por la eliminación de Uruguay se centraron en el meta Fernando Muslera, quien cometió un error que terminó con el Mundial para los charrúas.

Fue al minuto 61, cuando en una jugada que parecía irrelevante, el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, disparó al arco sudamericano.

Las imágenes de televisión muestran que el balón no parece “bailar” en el aire, para suponer una mala jugada al portero uruguayo.

Sin embargo, Muslera titubea y coloca mal sus manos, para perder al balón de vista en desmedro de la “garra charrúa”.

Al arquero sudamericano se le compara con el alemán Karius, cuyos errores dieron la copa 13 de Europa al Real Madrid, en perjuicio del Liverpool.

Estos son los mejores memes dedicados a este infortunio del portero uruguayo y a la victoria gala:

Fernando Muslera goalkeeper gloves for sale. Used in FIFA World Cup quater-final! #uru #fra #worldcup pic.twitter.com/V9JEQQZdy3

— Rudén (@M_Ruden) July 6, 2018