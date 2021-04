Mynor Moto no se presenta a juzgado para tomar posesión como juez

Tras el vencimiento de su excedencia, Mynor Moto debía presentarse este día al Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal para tomar posesión del cargo como juez, sin embargo este no se presentó.

De acuerdo a lo autorizado por el consejo de la Carrera Judicial y tras vencerse la solicitud de excedencia solicitada por Mynor Moto

Este miércoles el ex juzgador debía presentarse al Juzgado Tercero Pluripersonal de primera Instancia penal para así tomar posesión del cargo como juez A de dicha judicatura, sin embargo este no se presentó.

Desde tempranas horas, personal de las fiscalías contra la Corrupción y Especial contra la Impunidad se presentaron con elementos de la policía nacional civil para ejecutar la orden de captura en contra del ex juez si es que este se presentaba situación que finalmente no se dio

Según se conoció, Moto presentó una solicitud para extender su permiso de excedencia, misma que hasta este momento no ha sido resuelta.

El tiempo para que Moto se presentara al juzgado a laborar venció a las 3 de la tarde con 30 minutos, hora en la que oficialmente deja de trabajar la judicatura, no obstante aún no se tiene claro el futuro del ex juzgador dentro del Organismo Judicial.

Según el articulo 30, inciso B, de la Ley de la Carrera Judicial, refiere a que es causa de exclusión el no presentarse a tomar posesión del cargo para el que legalmente se le designo, sin embargo, al continuidad de Moto queda ahora en manos del Consejo de la Carrera Judicial, quienes deben decidir si le dan mas tiempo al ex juez para que siga ausente de sus labores o si lo cesan del cargo por no presentarse a tomar posesión.