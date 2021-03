Mynor Moto presenta queja en contra de Erika Aifán

Mynor Moto presentó una queja ante la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor riesgo en contra de la juez de mayor riesgo D Erika Aifán.

Según el argumento de Mynor Moto la juzgadora no ha dado trámite al recurso de apelación con el cual pretende que se deje sin efecto la orden de captura en su contra, esto al asegurar que este aún goza de inmunidad y que por tal motivo no puede proceder dicha acción.

La Apelación fue presentada hace un mes, días después de que se conoció que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad habría solicitado la detención por la posible vinculación dentro del caso comisiones Paralelas 2020.

Al momento será la sala la que determine si procede o no aceptar la queja de Moto.

En este caso, la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado al asegurar que el ex juez tercero de primera instancia penal ya no goza del derecho de antejuicio luego que este entregará al cargo al Consejo de la Carrera Judicial, para así tomar posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, hecho que ya no se concretó.