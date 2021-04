Exjuez Mynor Moto solicita extender su permiso de excedencia

Según el permiso otorgado por el Consejo de la Carrera Judicial, la excedencia concedida al exjuzgador Mynor Moto, venció el pasado 13 de marzo; sin embargo, horas antes de que esto pasará, Moto presentó una solicitud de ampliación de dicha excedencia.

De acuerdo a la petición presentada, Moto solicita al consejo que es la amplia la excedencia por tiempo indefinido hasta que éste pueda asumir como magistrado ante la corte de constitucionalidad.

Esto luego de que existe un vacío qué de momento no ha permitido que Néster Vázquez y Claudia Paniagua asuman sus cargos ante el tribunal constitucional para el periodo 2021-2026, ya que existen impugnaciones pendientes de resolver para que esto suceda

Por esta razón razón los magistrados designados para el periodo anterior deberán continuar en sus puestos hasta que los nuevos magistrados puedan asumir.

Bajo este precepto, Moto asegura que fue nombrado para sustituir a Bonerje Mejía, por tal situación el puede aún asumir ese cargo mientras los nuevos magistrados no solventen la citación de su elección.

De momento, el consejo aún no ha programado una fecha para conocer la petición, no obstante moto debería haberse presentado a sus labores este miércoles situación que aún no ha sucedido.