Nadal, a paso firme: está en semifinales del Abierto de Australia

Rafael Nadal sigue en camino de hacer historia en el Abierto de Australia de este año después de vencer este martes a Denis Shapovalov en cinco sets (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3).

El español aspira a batir el récord de títulos masculinos del Grand Slam en individuales, una marca que actualmente comparte con Roger Federer y Novak Djokovic.

Nadal está ahora a solo dos partidos de ese esquivo 21º título de Grand Slam y se enfrentará a Matteo Berrettini o Gael Monfils en las semifinales.

Había dudas sobre el estado físico de Nadal antes de llegar a Melbourne, después de que el año pasado el tenista de 35 años luchara contra las lesiones y un ataque de COVID-19, pero el 20 veces campeón de Grand Slam demostró este martes que estaba listo para la lucha.

Su duelo con Shapovalov duró más de cuatro horas y Nadal tuvo que lidiar con un problema estomacal, un inconveniente que requirió medicación durante el partido.

«Empecé a no sentirme muy bien del estómago así que pedí algo, me tomaron la tensión, comprobaron que todo estaba bien en mi cuerpo y unas pastillas para intentar mejorar mi estómago», dijo Nadal tras el partido.

«Ya no tengo 21 años… después de este partido es genial tener dos días de descanso. Me he sentido bastante bien físicamente en términos de movimiento, pero las condiciones no han sido tan calurosas».

«Estaba completamente destruido», admite Nadal

Nadal había logrado una ventaja de dos sets tras un impresionante inicio de partido, pero su oponente canadiense forzó el partido decisivo tras encontrar su forma justo a tiempo.

Shapovalov se había encendido al principio del partido tras parecer que se había molestado por el tiempo que tardaba Nadal entre puntos.

En el segundo set, su frustración fue excesiva y se dirigió al juez de silla gritando: «Son unos corruptos».

Tras forzar a Nadal a un último set, Shapovalov pareció quedarse sin fuerzas cuando el español utilizó su gran experiencia para superar la línea.

Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Nadal después de que Shapovalov viera cómo su intento de volea se iba fuera en el punto de partido, mientras el canadiense descargaba su frustración final en su raqueta.

«No lo sé, sinceramente», dijo Nadal cuando le preguntaron cómo había ganado el partido. «Estaba completamente destruido después de eso. Un día muy duro, muy caliente.

«Sinceramente, no he practicado para esto. Tuve un poco de suerte al principio del quinto. Al principio del partido estaba jugando muy bien, luego sé lo difícil que es jugar contra un jugador como Denis. Tiene mucho talento, es muy agresivo. Estaba sacando muy bien, sobre todo con el segundo servicio».

Las dos semifinales masculinas se jugarán este año en viernes, lo que significa que Nadal tendrá mucho tiempo para descansar y recuperarse de otro thriller en Melbourne.

*Con información de CNN