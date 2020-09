«Nana» está cerca de convertirse en huracán, pero en Petén se debilitaría de nuevo, confirman autoridades

Luego de que este martes se formara en las costas de Jamaica, la tormenta tropical «Nana» está cerca de convertirse en huracán, informaron autoridades nacionales.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por el momento «Nana» se mantiene como tormenta tropical con vientos de 95 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste.

Sin embargo, se prevé que se fortalezca a huracán categoría 1 este miércoles 2 de septiembre, registrando vientos de 118 kilómetros por hora, antes de arribar a las costas de Belice la noche de hoy.

Pero según la Conred se espera que a su paso por Petén, se debilite y de nuevo sea tormenta tropical.

5 AM EDT Wednesday, September 2 Key Messages for Tropical Storm #Nana. Tropical storm and hurricane conditions are expected to reach Belize tonight. https://t.co/cIkbkXGenO pic.twitter.com/Kj9918kmhi

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2020