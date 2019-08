Nancy Pelosi y otros funcionarios de EE.UU. confirman visita a Guatemala

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encabeza una delegación «bipartidista» del Congreso de EE.UU. que visita este jueves Guatemala, además de El Salvador y Honduras.

“A medida que nuestra delegación de alto poder comience nuestra visita al Triángulo del Norte, esperamos fortalecer nuestra asociación para mejorar la seguridad y la estabilidad regional, crear mayores oportunidades económicas, combatir la corrupción y promover los derechos humanos para que sea más seguro que las personas prosperen en su comunidades «, asegura un comunicado.

El texto confirma que Pelosi y la delegación se reunirá con representantes del gobierno, la sociedad civil, grupos religiosos, el sector privado y organizaciones de derechos humanos.

A bipartisan Congressional delegation is traveling to the Northern Triangle Countries in Central America & the U.S. Southwest border to renew our commitment to helping empower the people of the Northern Triangle to build a better future at home. https://t.co/vOWNDx0etw

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 8, 2019