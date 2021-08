Naomi Osaka donará dinero de un premio para ayudar a Haití tras el terremoto

Naomi Osaka se ha comprometido a donar sus ganancias del Western & Southern Open de la próxima semana para apoyar a Haití, la nación caribeña de donde proviene su padre, tras el terremoto.

La cuatro veces campeona de Grand Slam anunció su promesa en respuesta al terremoto de magnitud 7,2 que sacudió al empobrecido país este sábado, y que hasta el momento deja 1.297 personas muertas y más de 5.7000 heridos.

«Realmente duele ver toda la devastación que está ocurriendo en Haití, y siento que realmente no podemos tomar un descanso», dijo Naomi Osaka en Twitter.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾

