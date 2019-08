Neto Bran asegura que sorprendió a ladrón: «Le dimos su cumbia de Neto»

Neto Bran utilizó su cuenta de Facebook para relatar como él junto con la Policía sorprendieron a un supuesto ladrón mientras robaba la batería de un vehículo.

Según el alcalde de Mixco esto se dio en la colonia El Milagro, ayer por la noche.

Pero, de acuerdo con su relato, el hombre no fue capturado: «La PNC no quizo llevárselo y los vecinos no quieren poner denuncia ,quedó libre».

«Lo pusimos a hacer un poco de ejercicio y le dimos su cumbia de Neto», aseguró Bran, mientras pidió estar atentos.

«Vecinos si no van a denunciar por lo menos mírenle la ficha e identifíquenlo porque no es la primera vez que lo hace», agregó.

Neto Bran ha dejado claro que no quiere actos ilegales dentro del sector que lidera.

