Neto Bran presenta denuncia contra el presidente Giammattei y Felipe Alejos

El Alcalde de Mixco Neto Bran se hizo presente a la sede del Ministerio Público de Mixco para interponer una denuncia contra el presidente Alejandro Giammattei y el diputado Felipe Alejos.

El Alcalde de Mixco, Neto Bran, interpuso una denuncia este miércoles en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público de dicho municipio, en contra del Presidente Alejandro Giammattei y el diputado del partido TODOS, Felipe Alejos, ambos por los delitos de abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes, coacción, coacción contra la libertad política.

El jefe edil, resaltó que el pudiera tener información que en su momento hubiera podido darse en un proceso legal y poder comprobar que existe una unión y también el pago de coimas en instituciones del Estado para buscar que se le retire el antejuicio.

«La denuncia es por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y otros, después de que he recibido información de que en conjunto por medio de la alianza que tienen, existirán comisiones y coimas que serán divididas en instituciones para afectarme», dijo Bran.

Se le consultó a Bran referente sus declaraciones previas brindadas a una entrevista en el programa de análisis las 8:45 de Canal Antigua, donde según palabras de BRAN el PDH solamente defiende delincuentes y respondió que aún piensa lo mismo, en estas palabras:

«Hoy por hoy considero que las instituciones están con cierta normativa y misión, con el PDH es que en ningún momento los derechos humanos no sean transgredidos; considero que a mí sí me los están transgrediendo. Yo me ocupé de los colombianos y extorsionistas, pero quién me puede defender a mí, tiene que ser la institución», agregó Bran.

Dentro de la denuncia que interpuso este día el jefe edil también solicita que se realicen rondas de seguridad en el perímetro de su vivienda y trabajo, debido a que ha recibido amenazas y teme por su vida.