“Si Neymar no quiere estar a la sombra de Messi, que cambie de deporte”

El exdelantero francés Thierry Henry compartió durante tres temporadas el camerino con Lionel Messi en el FC Barcelona y durante el partido entre el equipo español y el Chelsea por la UEFA Champions League hizo una comparación entre el crack argentino y el brasileño Neymar que milita en el PSG.

No sé si Neymar se fue del Barcelona para no estar a la sombra de Messi. Lo que sí puedo decir es que cualquier futbolista está a la sombra de Messi y que si Neymar no quiere estar a la sombra de Messi tiene que cambiar de deporte”, expresó Henry cuando comentaba un partido en la televisión inglesa.