«Ni machismo ni feminismo» y otras frases equivocadas que circulan el 8M

Llega el 8 de marzo e, indefectiblemente, una pregunta comienza a circular en redes sociales: «Si conmemoras el Día de la Mujer, ¿por qué no el del hombre?». Le siguen, en algunos casos, eslóganes como «ni machista ni feminista». Y no falta quien acuse a las mujeres de intolerantes porque «ya no se les puede decir ni un piropo en la calle«.

Estos postulados no solo están equivocados sino que minimizan los problemas que enfrentan las mujeres por el solo hecho de serlo.

Aquí te lo explicamos con cinco ejemplos.

«Si conmemoras el Día de la Mujer, ¿por qué no el del hombre?»

«La respuesta es muy sencilla y está basada en la evidencia, en las estadísticas respecto a las brechas de género que hay en todos los países», explica a CNN en Español Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay.

«No hay ningún país en el mundo que haya alcanzado la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El día que las brechas de género se cierren y que desaparezca la violencia hacia las mujeres, ese día, por suerte y felizmente ya no habrá más necesidad de tener que recordar un 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres», explica.