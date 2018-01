Nicolás Samayoa: “Es un sueño hecho realidad” #LegionarioGt

El defensor guatemalteco Nicolás Samayoa fue elegido por el New England Revolution de la Mayor League Soccer (MLS) en el SuperDraft para jugar en el fútbol estadounidense y convertirse en el nuevo legionario de Guatemala. Previo a su viaje a territorio norteamericano, Samayoa platicó con Antigua Sports sobre lo que representa esta nueva oportunidad y su inicio como futbolista profesional luego de su paso por el equipo de Florida Gulf Coast University.

Fue una emoción que no puedo describir. He estado peleando por esto desde los cuatro años y es un sueño hecho realidad. Trabajé muy duro e hice muchos sacrificios para que te reconozcan por tu trabajo y es la oportunidad que siempre he querido tener, por lo que ahora depende de mi ganarse ese puesto”, expresó Samayoa.

ICYMI: #NERevs wrap up the #SuperDraft by selecting defender @nsamayoa90 in the fourth round (78th overall) https://t.co/zVGheJ6xvo

— New England Revolution (@NERevolution) January 22, 2018