Esta es la razón por la que Nicole Kidman no asistirá a la boda de su hijo

La actriz Nicole Kidman no estará con su hijo Connor Cruise en el momento más importante de su vida.

La razón se debe gracias a su ex pareja, el actor Tom Cruise, quien le ha negado su entrada al enlance nupcial.

No es bienvenida

Según Cruise, su ex es una “persona supresiva”, porque no es miembro de su religión, la cual no es para nada común.

Esto se debe a que el actor y su familia profesan la “cienciología”, y Kidman no, pues ella es católica.

Misma que ocasionó la separación de los actores y el por qué la australiana se distanció de sus hijos.

Pues también se hicieron al modo de su padre y es por ello que bajo un rito de la cienciología, Connor se unirá a su prometida.

Ante la determinativa decisión de padre e hijo por dejar fuera a Nicole Kidman, una fuente cercana a la actriz declaró que lo que el actor dice siempre es ley.

No es el primer desaire

Pese a que su hijo Connor no hizo nada por persuadir a su papá y apoyó rotundamente la ausencia de su mamá. No es la primera ocasión que Kidman recibe desaires de sus hijos, pues en 2013, cuando su hija Isabella se casó, tampoco fue invitada.

Kidman: la persona supresiva

Bajo ese término fue calificada la actriz por su ex pareja, no obstante, el significado de ser una “persona supresiva”, al parecer, no tiene nada que ver.

Según la cienciología, se considera de esta forma a quien “busca suprimir a otra gente a su alrededor y echará a perder o despreciará cualquier esfuerzo por ayudar a alguien y en particular atacará con violencia a todo aquello que esté destinado a hacer a los seres humanos más poderosos o más inteligentes”.

Tomando esta referencia, sería raro ver a Kidman haciendo uso de la violencia para arruinar la boda de su hijo con la joven italiana que es su prometida.

El matrimonio perfecto

Es increíble ver cómo una pareja que cuando decidió unir sus vidas estaban enamorados, y hoy, estén más separadas que nunca.

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados durante 10 años, y compartieron varias películas como actores.

Cuando se unieron en matrimonio, la actriz tenía 22 años, ya que ella sentía “protección” ante los contantes acosos sexuales.

Sin embargo, en 2001, ambos firmaron su divorcio, debido a la creencia religiosa de Tom, que hoy la vuelve a separar pero de su hijo Connor.

