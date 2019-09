Nieto de Snoop Dogg muere solo diez días después de su nacimiento

El nieto de Snoop Dogg murió solo diez días después de su nacimiento, causando gran tristeza en la familia del cantante.

El hijo mayor del rapero, Corde Broadus, de 25 años, dice que su hijo Kai nació el 15 de septiembre y murió el 25 de septiembre.

Según los informes, TMZ informó que el bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el hospital donde falleció.

La causa de la muerte aún no ha sido revelada por la familia.

Ayer, la esposa de Snoop, Shante Broadus, de 47 años, grabó un video desgarrador de sí misma llorando mientras cantaba la canción The Love We Had Stays On My Mind en Instagram .

Ella publicó: «To My Fifth G Baby Kai Love 9-15-19 / 9-25-19».

Los fanáticos han publicado miles de mensajes de apoyo en los comentarios del video.

Corde publicó una foto de una pizarra blanca del hospital con la información de su hijo.

La pizarra decía que su plan para el día era «amor y luz».

Había sido escrito el día de su muerte.

Snoop Dogg aún no se pronuncia

Snoop aún no ha publicado sobre la trágica pérdida en sus cuentas de redes sociales.

Corde también es padre de Zion, de cuatro años, y su hija Once, de uno.

Snoop ha estado casado con su novia de la infancia Shante desde 1997.

Además de Corde, también son padres de su hijo Cordell, de 22 años, y su hija Cori, de 20.

Snoop también tiene un hijo llamado Julian, de 21 años, de una relación con Laurie Holmond.

