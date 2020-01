Niños y adultos mayores los más afectados por frío extremo

Una oleada de frío recién entró al país atacando con infecciones respiratorias e intestinales a niños, adultos mayores y personas en situación de calle.

El frío que actualmente afecta el territorio guatemalteco acecha a la población más vulnerable y las enfermedades están a la vuelta de la esquina.

Según la doctora Mariela Dubón Vásquez, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las bajas temperaturas pueden ocasionar infecciones respiratorias e intestinales y las víctimas perfectas son los niños, adultos mayores y personas en situación de calle .

Para no ser víctima del frío extremo es recomendable que tome las medidas adecuadas. Recuerde abrigarse bien antes de salir de casa, aléjese de las corrientes de aire, no salga a la calle si no es necesario y no se exponga a los cambios de temperatura.

Recordemos que el INSIVUMEH ha pronosticado por lo menos el ingreso de 14 frentes fríos y la población debe estar preparada para estas oleadas.

