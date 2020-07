No, la NASA no creó el signo del zodiaco número 13

Los científicos de la NASA no estudian astrología; ni son responsables de la creación de un 13. el signo zodiacal poco conocido.

Sin embargo, hacen un blog en Tumblr para dejar las cosas claras. Repetidamente.

En la página oficial de Tumblr de la NASA, la agencia espacial cerró los rumores de que había cambiado drásticamente el calendario astrológico para que los signos de estrellas fueran desechados. Los usuarios de las redes sociales han compartido ampliamente gráficos que afirman que la NASA fue responsable de agregar a Ophiuchus (Ofiuco), un nuevo zodíaco número 13, a la línea tradicional de 12 signos.

El engaño ha resurgido varias veces en la última década. La publicación del blog de la NASA se escribió originalmente en 2016 cuando los rumores sobre una sacudida del zodiaco hicieron su ronda en redes en ese momento, pero la agencia lo compartió esta semana para conectar el resto de internet.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020