¡No lo vas a creer! Esto encontraron en poder de fanáticos de la Juventus

Un operativo de la policía italiana, dio cuenta de una realidad que impacta del fanatismo en el fútbol. Esta vez, con la Juventus.

Durante un operativo, las fuerzas de seguridad de Italia hallaron todo un arsenal en posesión de fanáticos de la Juventus, conocidos como «ultras» y con ideología neonazi.

El operativo ocurrió en el norte de Italia y fue dirigido por la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales (DIGOS), que dejó a 3 capturados.



Se trata de Fabio Del Bergiolo, integrante de la extrema derecha italiana con el partido político Forza Nuova y quien se postuló para un puesto en el Senado en 2001.

Según un informe de Football Italia, la investigación comenzó con la incautación de pancartas neofascistas del grupo ultra de la Juventus, «Drughi», que llevó a descubrir las armas.

El arsenal consiste en rifles automáticos, pistolas, balas que perforan armaduras y lo más increíble, un misil tierra-aire utilizado por el Ejército de Qatar.



Las redadas se dieron en Milán, Varese, Pavia, Novara y Porlo, así como la casa de la Juventus, Turín.

El extremismo en el fútbol, ha sido muy común en la Serie A italiana, y empeoró desde que cánticos y pancartas ofensivas se dieron contra el jugador del Nápoles, Kalidou Koulibaly.

Pero sin duda, el hallazgo del armamento, es de por sí el detalle que remarca que el fanatismo está en alza en este país.

#Italy‘s police operation on far-right militants in the north; an impressive amount of weapons has been seized, even an air-to-air (?) missile!

A #ForzaNuova member has been arrested.

Police is investigating on a network of people who fought in #Ukraine, #Donbass. pic.twitter.com/WB4tE3zgQL

— Fabrizio (@FChev22) 15 de julio de 2019