«No necesito escapar», dice Evo Morales, mientras México podría ofrecerle asilo

Tras anunciar su renuncia a la presidencia de Bolivia, Evo Morales dijo este domingo que no abandonará el país.

Durante una rueda de prensa en Cochabamba, en el centro del país, Morales prometió continuar su lucha por los pobres y negó cualquier especulación sobre su huida.

“Continuaremos [luchando] desde las bases … No necesito escapar, quiero que la gente de Bolivia sepa que no he robado a nadie, nada”.

México es uno de los países más activos en esta coyuntura, pues ya confirmó el asilo para funcionarios de Bolivia y ofrece el mismo beneficio a Morales si éste lo solicita.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Colombia solicita reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA https://t.co/ru5Fh6R3Cb pic.twitter.com/JB9K96EV83 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 10, 2019

Incluso van más allá, pues el canciller Marcelo Ebrard aseguró que hay un movimiento militar en ese país.

Canciller de México confirma asilo a funcionarios de Bolivia. https://t.co/ytmodVuWJD — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 11, 2019

Guatemala por su parte, por medio del presidente electo Alejandro Giammattei y la Cancillería, aseguraron que solo esperan que el proceso se consolide en una vía democrática.

.@GuatemalaGob asegura que "hace votos por una transición pacífica que garantice un proceso electoral transparente" en Bolivia. pic.twitter.com/ZiIG4OTEBR — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 10, 2019

Aliados de Morales, como Maduro y Cuba denunciaron un golpe de Estado y dijeron que los movimientos sociales del continente están atentos a lo que pueda ocurrir.

Nicolás Maduro calificó como Golpe de Estado el proceso que llevó a la renuncia de Evo Morales.https://t.co/MykEItOvMi — Canal Antigua (@CanalAntigua) November 10, 2019

Enérgica condena de @CubaMINREX al golpe de estado en #Bolivia y nuestra solidaridad con el hermano Pdte @evoespueblo, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de #NuestraAmérica. Llamamos a la movilizacion mundial por la vida y la libertad de Evo. pic.twitter.com/8BHCZT23M8 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 10, 2019

