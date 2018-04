Khloé Kardashian da a luz en medio de polémica por infidelidad

Khloé Kardashian se estrena como mamá de una niña, con lo cual continúa en crecimiento el conocido clan Kardashian. El nacimiento se da en medio de la polémica por el padre de la bebé, Tristan Thompson, jugador de baloncesto que le fue infiel a Khloé, aunque no están casados.

La empresaria dio a luz este 12 de abril a su primera hija, fruto de la relación que sostiene con Thompson, un basquetbolista que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán.

Todavía no se conocen detalles del nacimiento de la hija de Thompson y Kardashian, aunque en enero pasado la copropietaria de la boutique D-A-S-H anunció que el parto se llevaría a cabo en una clínica de Cleveland, Ohio, donde se desempeña el deportista.

El equipo de baloncesto Cavaliers anunció que Thompson se ausentaría unos días de sus actividades deportivas, debido a que atendería a su niña y a Kardashian.

La pareja ha estado bajo la lupa de la opinión pública, porque en una serie de videos que se publicaron recientemente se observa a Thompson besando a otras mujeres.

If you know me at all, you know I’m ready to go! 🏩 https://t.co/AvUivjo9vO

— Khloé (@khloekardashian) 6 de abril de 2018