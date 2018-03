Jacob Moore, el primer hombre en acusar al monstruo de la gimnasia de abuso sexual

A sus 18 años, Jacob Moore se convirtió en el primer gimnasta estadounidense en acusar de abuso sexual a Larry Nassar, exmédico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que recibió una condena de hasta 125 años de cárcel por el escándalo de abusos sexuales a más de 265 atletas.

Mi hermana y todas los demás en esta comunidad me inspiraron para hablar y ayudar a propiciar el cambio de lo que permitió que esto sucediera. No quiero que otras víctimas tengan miedo de hablar por el estigma de que los hombres no pueden ser abusados sexualmente ni de que pueden aprovecharse de ellos”, expresó Moore.

Larry Nassar accuser Jacob Moore on the former USA Gymnastics and Michigan State doctor: “I hopes he rots in hell.” https://t.co/D2m2zILdOg — USA TODAY Sports (@usatodaysports) March 6, 2018

Acupuntura genital

De acuerdo a lo relatado por el gimnasta de primer año en la Universidad de Michigan, fue a visitar a Larry Nassar en abril de 2016 para un tratamiento de su hombro lesionado. Cuando bajaron al sótano, el médico le bajó el pantalón y lo sometió a acupuntura en el área genital, mientras que Nassar hablaba con una joven gimnasta sobre si había visto alguna vez la parte íntima del cuerpo de un hombre.

Moore aseguró que el tratamiento no le ayudó a la lesión del hombro, ya que posteriormente se sometió a una cirugía. Decidió hacer pública su historia luego de ver a su hermana y otras 200 niñas y mujeres testificar durante la sentencia penal de Larry Nassar.

Salí del sótano pensando que eso no ayudaba en nada. Es frustrante cuando tiene una lesión y crees que recibirás un tratamiento médico legítimo y no lo estás logrando. No existe una conexión médica conocida acerca de que el dolor de hombro pueda tratarse mediante acupuntura en el área de los genitales masculinos. La conducta del doctor Nassar fue agresión sexual, violencia, abuso, acoso y hostigamiento para su placer y gratificación sexual”, agregó Moore.

Nassar se declaró culpable de conducta sexual criminal en dos condados de Michigan y admitió haber usado su posición médica de confianza para abusar sexualmente a sus pacientes bajo la apariencia de tratamiento médico. Él se desempeñó como médico del equipo durante aproximadamente dos décadas hasta el 2015, sin embargo, continuó atendiendo pacientes en la Universidad Estatal de Michigan. Fue arrestado en noviembre de 2016 y fue condenado a décadas de prisión también por cargos de pornografía infantil

*Con información de CNN

