Estados Unidos bombardea Siria por ataque químico

Estados Unidos manda esta noche (13 de abril) un mensaje al mundo. En una demoledora operación militar, atacó en coordinación con Francia y el Reino Unido al régimen de Bachar El Asad por el supuesto uso de armas químicas contra la población civil de Duma, Siria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, afirmó que mantendría el pulso hasta que Siria abandonase el uso de armas químicas, y “calificó las acciones del régimen sirio como “crímenes de un monstruo”.

Los ataques comenzaron en la capital de Siria en horas de la madrugada del 14 de abril, según el horario local.

“La defensa antiaérea siria” entró en acción contra “la agresión estadounidense, británica y francesa”, informó la televisión estatal siria, mientras que testigos señalaron a la AFP columnas de humo al nordeste de Damasco.

En redes sociales se hicieron pronunciamientos en contra del ataque militar sobre Siria, promovido por EE.UU.

El mundo no necesita esto, no me imagino el terror que se puede sentir al vivirlo en carne propia. #Siria

