Detectan galaxia que desafía a la ciencia, conoce por qué

Una galaxia llamada NGC 1052-DF2, o solo DF2, pareciera no contener materia oscura, según los estudios realizados por un grupo de astrónomos, quienes, según un cable de la agencia AFP, se han llevado una sorpresa al determinar tal descubrimiento.

Pieter van Dokkum, de la Universidad de Yale, Estados Unidos, el principal autor del estudio, explica que haber detectado la inexistencia de materia oscura en DF2 “desafía las teorías habituales sobre la formación de las galaxias”.

Diffuse galaxy, NGC 1052-DF2, is missing most, if not all, of its dark matter. The galaxy contains at most 1/400th the amount of dark matter that astronomers had expected! So, what’s going on here? https://t.co/TYsNDGbmqq pic.twitter.com/j1ucXvxgYs

— Hubble (@NASAHubble) 28 de marzo de 2018