Un vuelo de la aerolínea Southwest Airlines aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Filadelfia después de que un trozo de uno de los motores volara y rompiera una ventanilla del aparato e hiciera que la cabina de la aeronave se despresurizara violentamente en pleno vuelo, informa NBC10.

Todd Baur, padre de un pasajero, declaró que una mujer estuvo a punto de salir disparada del avión cuando la ventanilla estalló por el impacto.

#BREAKING : You can see a broken window on this @SouthwestAir flight from LGA to DAL. It landed safely in Philadelphia https://t.co/D7xtrwIXJC pic.twitter.com/f8z4gGYqMR

Joe Marcus took this incredible photo of the damaged engine on @SouthwestAir Flight 1380 with the caption: “What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 ” https://t.co/5O6v21pEZF pic.twitter.com/sTu1zXcFSr

En la pista del aeropuerto había presencia de bomberos y algunos pasajeros tuvieron que utilizar muletas tras el incidente y luego compartieron fotos de un motor con daños severos. Parte de la estructura parecía estar triturada, con metal doblado hacia afuera.

Otro publicó un video en vivo en su página de Facebook durante el siniestro.

.@SouthwestAir passenger Marty Martinez did a brief Facebook Live posting with the caption “Something is wrong with our plane! It appears we are going down! Emergency landing!! Southwest flight from NYC to Dallas!!” https://t.co/i0rDE6iVpv pic.twitter.com/DsMAEBLI7g

— Action News on 6abc (@6abc) 17 de abril de 2018