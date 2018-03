Como cada año, la gala de los Oscar y las fiestas relacionadas con el evento dan mucho de qué hablar y esta no ha sido la excepción. En su 90 edición celebrada ayer, una de las protagonistas de la velada, Frances McDormand, premiada como Mejor actriz, casi pierde la estatuilla en el Baile del Gobernador, la fiesta oficial posterior a la gala.

Según versiones de prensa, alguien intentó robar el premio a la intérprete, ganadora por “Tres anuncios en las afueras”. Según USA Today, tras este incidente, la actriz quedó muy angustiada. La reportera del New York Times, Cara Buckley, tuiteó que McDormand “lo había dejado y estaba chateando” cuando un hombre aprovechó para tomar la estatuilla dorada.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) 5 de marzo de 2018