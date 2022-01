Notifican a algunas iglesias y hermandades la cancelación de procesiones

Tras la llegada de la variante Omicron y el alto contagio de covid-19 en Guatemala, la Coordinadora de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud informó que han estado notificando a varias parroquias, iglesias y hermandades la cancelación de los cortejos procesionales.

La hermandad de Jesús Nazareno de la Salvación y Santísima María de Dolores de la aldea de Santa Catarina Bobadilla, al sur de Antigua Guatemala ha dado a conocer que se suspende la celebración de la procesión de cuaresma prevista para marzo.

En un comunicado, la hermandad explicó que dicha decisión se toma bajo la situación sanitaria que atraviesa el país.

Pero ¿Qué sucederá con las demás procesiones?

Se le consultó a la Coordinadora de Gestión de Riesgo, la doctora Virginia Herzing sobre si seguirán cancelando los cortejos procesionales y comentó que tras el ingreso de la variante omicron y al ver que ha incrementado los contagios ya se ha estado notificando que se estarán cancelando los cortejos y diferentes eventos.

Al consultarle sobre si se podría tener consideración para poder realizar algunos cortejos, mencionó que se ha visto que la mayoría de personas no ha respetado las medidas de bioseguridad y que tras tres años no de no realizar ese tipo de actividades esto generaría más aglomeraciones.

Herzing mencionó que las notificaciones que se están realizando de cancelación son para cualquier actividad, incluyendo fiestas patronales, cortejos procesionales, eventos masivos entre otros.

Si llegase a realizar alguna actividad y no esté autorizada por el Ministerio de Salud, se estará sancionando económicamente, según la doctora Herzing.

Además mencionó que están viendo la manera de sancionar a los clubes de fútbol tras no tener el control de los aficionados que no respetan las medidas dentro de los estadios.