El nuevo éxito taquillero que llega a los cines con gran impacto psicológico

Con una recaudación de aproximadamente 70 millones de dólares, el pasado fin de semana de estreno, el éxito taquillero “US”, llega a la pantalla grande.

El argumento de la película se basa en una familia que es atacada por sus “dobles malvados”.

Con Lupita Nyong’o como protagonista de la cinta de Jordan Peele, ha causado gran revuelo por su impacto psicológico.

Ya que la actriz en el personaje de Adelaide, le aporta un gran antagonismo además de la variedad de expresiones faciales.

Esta propuesta ha sido calificada como una “innovadora del cine de terror”, ya que trasciende en el género.

Una largometraje que atrapa a su público desde el principio, presenta un suspenso aterrador en cada escena.

Las expresiones de los personajes también le dieron un ‘plus’ a la trama, ya que se reinventa la historia, al presentar a una familia afroamericana.

Peele buscó reflejar los arquetipos contra quienes lucha en su vida cotidiana, y demostrar el verdadero lado humano.

Para poder aportar ese toque de alto suspenso, fue importante adaptar ambientes fríos, uso de las sombras y la musicalización.

Así mismo, el uso de máscaras en los niños le dan ese toque siniestro y primitivo que “Los atados” necesitan inspirar.

Por otro lado, se encargaron de hacer un argumento impredecible, por lo que no es fácil adivinar que sucederá en continuación.

El simbolismo es otro aspecto fundamental, en este caso, los conejos que reflejan la maldad oculta, según indicó la producción.

The #1 Movie in America! It’s US. #WatchYourself

— Us (@UsMovie) 25 de marzo de 2019