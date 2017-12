Compras, prisas, tránsito, aglomeraciones y muchas cosas más son lo usual en la época de fin de año, pero todo vale la pena con tal de agradar a los seres queridos. He aquí varias ideas de obsequios, para quedar bien con todos, de manera creativa, moderna y útil.

Ingeniosa alcancía

Un obsequio ideal para quienes desean comenzar con el ahorro, pero de manera creativa. La alcancía tiene la opción de sacar las monedas con una abertura especial. Es de cerámica, por lo que para su cuidado es necesario limpiarla con un paño suave, seco o húmedo. Precio: Q659

Osito de lujo

Inyecte un toque de color a cualquier atuendo con este lindo colgante de oso de peluche. Su diseño en 3D brilla, debido a las incrustaciones de cristal rojo brillante Pointiage, mientras que las orejas, las manos y las piernas tienen un acabado de metal dorado. El colgante viene con la cadena. Precio: Q987

Para el parrillero de casa

Quede bien con el padre o esposo que ama preparar deliciosos churrascos el fin de semana. La marca Picnic Time ofrece este juego de 18 herramientas de lujo para este menester, que vienen en un resistente maletín. Son de acero inoxidable con mangos de madera e incluyen una espátula con abrebotellas incorporado, pinzas, tenedor, cuchillo, cepillo para rociar y para asar con raspador. Precio: Q549

Los gamers lo amarán

Es la consola más nueva de Nintendo y su nombre es Switch. Incluye una pantalla a la que se pueden acoplar dos mandos independientes de cada lado, en caso de que se quiera jugar en exteriores. También ofrece la posibilidad de colocarse en una base para jugar en la televisión y quedarse así, únicamente con los mandos, conocidos como Joy-Con. Precio: Q1,300

Fotos con nostalgia

La cámara digital instantánea Polaroid Snap Touch permite tomar fotos, imprimirlas y compartirlas al instante con conectividad Bluetooth. A diferencia de sus antecesoras, tiene una pantalla que permite visualizar la imagen antes de captarla. Incluye un micro USB y tiene posibilidad de almacenamiento. Precio: Q2,200

Batman en Lego

Desde la proyección de la película Lego Batman, en 2016, estos juguetes cobraron notoriedad. Es un juego apto para niños y adultos que deseen construir su propia baticueva con un centro de control elevado, una cámara de transformación rotativa y una plataforma. Se pueden encontrar personajes como El Pingüino y Alfred. Precio: Q1,399

Ideal para chicas poderosas

Un juego ideal para niñas que aman las aventuras y desean revelar la belleza de la fuerza y el poder. El Nerf Rebelle Wingspeed Bow tiene brazos plegables que se abren como alas cuando la cuerda se tira hacia atrás. Después de disparar la flecha, los brazos del arco se cierran, creando un perfil elegante. El arco de Wingspeed viene con dos flechas que se pueden almacenar en la proa. Precio: Q124.99

Bocinas ecológicas

Un gadget de House of Marley que no afecta el medioambiente debido a que está fabricado con materiales ecológicos. El Get Together tiene un frente limpio y una parte trasera de bambú, rodeado de tejido ecológico que está hecho de algodón, cáñamo y botellas de plástico recicladas. Es pesado, porque tiene dos altavoces de 3.5 pulgadas y otros dos para agudos, con una pulgada cada uno. Cuenta con un botón Bluetooth, para la sincronización del dispositivo. Precio: Q1,499

Bici eléctrica

La marca Taibag trae a Guatemala sus bicicletas eléctricas. Hay en varios colores y estilos, con autonomía de 30 a 35 kilómetros por carga y alcanzan una velocidad de hasta 30 km/h. Su batería es de ácido sellado. Precio: Q4,399

Alma de artista

En el 200 aniversario del nacimiento del barón Lothar von Faber, Faber Castell ofrece un estuche de regalo de edición limitada con 12 lápices Polygrade con distintos grados de dureza (5B – 5H). Precio: Q215

Un viaje

Dicen que viajar es vivir y por eso, nada mejor que obsequiar un paseo hacia un destino especial. Las tarifas hacia Europa se han reducido y Holanda se convierte en un destino ideal para explorar. Entre sus atractivos se encuentra la Plaza Dam y el pintoresco Barrio Rojo, así como sus tiendas de café y bares. Se pueden buscar tarifas en promoción para viajar incluso durante los meses de enero y febrero. Precio desde US$685

Comentarios

comentarios