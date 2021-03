OEA, congresistas estadounidenses y empresarios guatemaltecos buscan reducir la migración irregular

A través de una conferencia virtual, parlamentarios estadounidenses y empresarios centroamericanos, junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), dieron su punto de vista para la promoción de la economía del sector, para la reducción de la migración irregular en Centroamérica.

En la reunión participaron por parte del gobierno de Estados Unidos el congresista demócrata por el Distrito de Texas, Vicente González y el republicano Rick Crawford, por el Distrito de Arkansas.

Agregados, participaron Luis Almagro, secretario de la OEA; Thomas Dougherty, presidente de Cementos Progreso; Luis Miguel Castillo, vicepresidente de la Compañía de Bebidas de las Américas (CBC); Hermann Girón, vicepresidente del CACIF y José Raúl González, CEO de Cementos Progreso.

«Ahora más que nunca, la necesidad de compartir cargas y responsabilidades sigue siendo una prioridad en la agenda mundial; y ciertamente en nuestro hemisferio. Creemos que las asociaciones público-privadas pueden ser efectivas para abordar la inmigración irregular en las Américas», aseguró Luis Almagro, secretario de la OEA.

I see great potential for the private sector working with govts to propose innovative solutions & address the factors that lead to irregular migration; to build partnerships & tackle the roots of the issue

My remarks at forum on "Private Sector Solutions to Irregular #Migration" pic.twitter.com/doSCJBAnLx

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 11, 2021