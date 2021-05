OEA rechaza destitución de magistrados y Fiscal General en El Salvador

La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, así como del Fiscal General de la República, Raúl Melara.

En una sesión que tuvo pocos descansos, el pleno de diputados de la Asamblea Legislativa del vecino país, aprobó un decreto de destitución de los togados, y casi a la medianoche, hizo lo propio con Melara, a quien señalan de tener vínculos partidarios.

También fueron juramentados los sustitutos en una sesión que tiene repercusiones en diferentes organismos internacionales, empresariales, así como en el gobierno de Estados Unidos.

Spoke today with Salvadoran President @NayibBukele to express serious concerns about yesterday’s move to undermine El Salvador’s highest court and Attorney General Melara. Democratic governance requires respecting the separation of powers, for the good of all Salvadorans.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2021