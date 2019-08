Olivia Newton-John no quiere saber cuánto tiempo le queda de vida

Mientras lucha contra el cáncer por tercera vez, Olivia Newton-John no se centra en cuánto tiempo le queda de vida.

La cantante y actriz de 70 años se sentó con “60 Minutes Australia” para hablar sobre cómo es vivir con cáncer de seno en etapa 4.

“Cuando te dan un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico honesto y aterrador, de repente se te da la posibilidad de conocer un límite de tiempo”, dijo.

“Si alguien te dice que tienes seis meses de vida, muy posiblemente eso es lo que tendrás porque lo vas a creer”, continuó Newton-John.

“Entonces, para mí, psicológicamente, es mejor no tener idea de lo que esperan o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que has vivido, así que no, no sintonizo”, expresó.

La querida estrella fue diagnosticada por primera vez con cáncer de seno en 1992 y nuevamente en 2013, pero decidió mantener esa batalla en privado.

Ahora que el cáncer ha regresado, Newton-John dijo que ha estado usando aceite de cannabis para ayudar a controlar su dolor.

“Realmente creo que el cannabis ha marcado una gran diferencia”, dijo. “Si no tomo las gotas, puedo sentir el dolor, así que sé que está funcionando”.

Se ha tomado un descanso del trabajo y se está enfocando en ayudar a otros.

La estrella de Grease (Vaselina) ha organizado una subasta de algunos de sus recuerdos, incluido el famoso atuendo de cuero que usó en esa película icónica que coprotagonizó con John Travolta.

Las ganancias irán al Centro de Bienestar e Investigación del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia.

Su compatriota y amigo Hugh Jackman recientemente compartió un mensaje de apoyo para Newton-John desde el escenario en Sydney para su “The Man. The Music. The Show World Tour”.

You are the most amazing @olivianj!! Love HJ, @Deborra_lee and 15 thousand friends. pic.twitter.com/KVVHUrVVUe — Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 5, 2019

“Eres la persona más increíble, la madre más increíble, la embajadora más increíble”, dijo Jackman. “Y te amamos.”

Newton-John expresó gratitud durante su entrevista en medio de su enfermedad.

“Tengo tanta suerte de haber pasado por esto tres veces y todavía estoy aquí”, dijo. “Estoy viviendo con eso. Cada día es un regalo ahora, particularmente ahora”.

