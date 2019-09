Esta tarde se realizó un operativo en contra del presunto autor de la emboscada a soldados de la marina en El Estor, Izabal.

Las diligencias se realizaron con el objetivo de capturar a «César Montes», excomandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP).

Según informes, se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad de Montes ubicada en el municipio de Amatitlán.

No obstante, durante el operativo no se obtuvieron mayores resultados, de momento no se sabe qué juzgado firmó dicha orden y qué delitos se le sindican.

Presuntamente, a Montes se le adjudica ser el autor de la emboscada en contra de soldados del Ejército en Semuy II, El Estor, Izabal.

Hecho donde asesinaron a tres soldados y otros más quedaron heridos al ser desarmados y utilizados como rehenes.

