Operativo en conjunto con EE.UU. desarticula red que estafa a migrantes

En conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.U., las fuerzas de seguridad realizan allanamientos para desarticular una estructura que estafa a personas para obtener visas falsas.

El operativo se realiza en el kilómetro 33 de la ruta al Pacífico.

Las autoridades ya capturaron a 3 sospechosos de 4, quienes habrían engañado a por lo menos 187 personas para viajar de manera legal hacia Estados Unidos.

Los detenidos son: Rudy Alexander Florián Castillo, Rosario Magalí Velásquez Méndez y Edy Candelario Solís Calderón.

La red cobraba Q45 mil por las visas falsas Turismo y de Trabajo hacia ese país del norte.

Pero además, si los interesados, sobre todo del departamento de Santa Rosa, no podían cancelar el dinero, les aceptaban propiedades u otros bienes.

Además se allanó una litografía en la colonia La Florida, zona 19, lugar donde se presume eran impresas las visas falsas.

Se les señala de los delitos de asociación ilícita, estafa propia, falsedad material y lavado de dinero y otros activos.

A decir del vocero de la PNC, Pablo Castillo, las acciones corresponden a compromisos que el gobierno obtuvo con Estados Unidos, en reuniones pasadas con la titular de Seguridad Nacional de esa nación, Kirstjen Nielsen.

Through expanded intelligence sharing & strengthened border security, we are working more closely with Central American leaders to address irregular migration. Together we will combat human trafficking, child smuggling & the criminals & drug cartels poisoning our communities. pic.twitter.com/0jR1GKxCIq

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 28 de marzo de 2019