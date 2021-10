Optimus Prime y los Transformers fueron vistos en las calles de Cusco

Los vehículos oficiales usados en la exitosa saga Transformers causaron sensación en Perú al dejarse ver por las calles de Cusco Parte del rodaje de la nueva cinta se realiza en ese país.

La ciudad de Cusco, fue elegida para ser una de las sedes principales en donde se realice una gran parte del rodaje, por lo que, durante los últimos días hemos visto por medio de redes sociales videos en los que se puede apreciar a los Autobots y Decepticons en plena grabación.

Sin embargo, el último viernes 15 de octubre la red social de TikTok se inundó de una serie de videos con la misma toma. Pasa que, cerca a una plazuela de la ciudad Inca, se desarrolló una de las escenas más espectaculares de la cinta.

En ella se puede apreciar como Megatron se encuentra junto a una pared construida únicamente para para dicha toma. Tras varios segundo se ve que Optimus Prime llega y lo embiste, dando a entender que esta sería una de las peleas que vamos a poder apreciar en la película.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022

Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming. Transformers: rise of the beasts llevará al público a una aventura por los 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente entre Autobots y Decepticons en la Tierra.

Fuente: CNN