“¡Hola!”, esta orca llamada Wilkie imita la voz humana

“¡Hola!” es lo que se escucha decir a la orca Wilkie, un cetáceo del Acuario de Marineland, Antibes, Francia, que ha logrado imitar sonidos del habla humana.

José Zamorano-Abramso es uno de los investigadores que trabajan para enseñar a Wilkie a hablar como una persona.

Listen up! Researchers in France have taught Wilkie the Orca to say “hello,” mimicking human speech. https://t.co/JXfBa6bC44 pic.twitter.com/l6aptPXtfb

— ABC News (@ABC) 1 de febrero de 2018