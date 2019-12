Organismo Legislativo realizó acto de reconocimiento al nuncio apostólico

Diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso realizó un acto de reconocimiento al nuncio apostólico Nicolás Thevenin, el acto fue encabezado por el presidente del Organismo Legislativo

Unos 15 diputados acudieron a la actividad que se llevó a cabo en uno de los salones del palacio legislativo.

Por su parte el nuncio manifestó que un error político no se puede calificar de corrupción, cuando la intención no es perversa, y llamó a los legisladores a actuar con independencia y no bajo presiones.

Monseñor Thevenin recientemente fue nombrado por el papa Francisco como nuncio apostólico en la república árabe de Egipto y delegado en la Liga de Estados Árabes.

