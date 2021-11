Ortega se dirigió a la nación con un discurso cuando todavía están abiertas las urnas

Luego de emitir su voto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció un discurso en cadena nacional, acompañado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Ahí está el voto”, dijo “El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona, el voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás”, agregó.

Pese a que aún está en proceso la jornada, Ortega señaló: “no podemos olvidar, después tantos años de paz a quienes sembraron el terror, no respetaron nuestro himno”

El mandatario señaló además a sus opositores, a quienes acusó de continuar conspirando en contra de su gobierno.

“Siguen conspirando, esos no quieren la paz, esos son sembradores de muerte, sembradores de odio, sembradores de terror. Aunque se vistan como se vistan, son demonios que no quieren paz, no quieren tranquilidad para nuestro país”, dijo.

*Con información de CNN