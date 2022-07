Otorgan libertad condicional a ex diputado Estuardo Galdámez

El juez suplente del Juzgado De Mayor Riesgo D ha tomado la decisión de otorgar la medida sustitutiva al ex diputado Estuardo Galdamez, implicado dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

Tras realizar un analisis a las peticiones tanto del ex diputado Estaurdo Galdamez como del Ministerio Público quien se opuso a que se le otorgara el beneficio de la libertad condicional, el juez suplente del juzgado de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez ha tomado la decisión de otorgarle la medida sustitutiva y dejar en libertad al ex parlamentario mientras se llega la fecha para dar inicio a la audiencia de etapa intermedia donde se debe discutir si debe ir o no a juicio por el caso Asalto al Ministerio de Salud.

A criterio del juez, dado a que existen otros ex parlamentarios vinculados al caso que gozan de la misma medida, se determina que también Galdamez puede gozar del mismo beneficio.

Además aseguró que aunque el Ministerio Público aseguro que este poseía documentos falsificados de interpol para evitar su captura, no se determino si realmente dichos documentos eran falsos.

Y por último el juez aseguró que aunque Galdamez haya intentado hacerse pasar por otra persona al momento de su captura, el sistema MI3 de la Policía Nacional Civil no permitiría que este se diera a la fuga, por lo que ese peligro estaba desvanecido así como la posibilidad de que este interviniera en la averiguación de la verdad lo que motivó que se le otorgara el beneficio.