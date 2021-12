Otorgan libertad condicional al ex presidente del Congreso, Pedro Muadi

El ex presidente del congreso Pedro Muadi logró obtener su libertad condicional gracias a un error cometido en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal que valió para que la Corte de Constitucionalidad ordenará el beneficio.

El pasado viernes, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal otorgó medidas sustitutivas al ex presidente del Congreso Pedro Muadi, por orden de la Corte de Constitucionalidad, según se dio a conocer este lunes.

De acuerdo a la información entregada por defensores, la Corte de Constitucionalidad otorgo un amparo luego de que se alegara que el Tribunal no cumplió con indicar que era necesario ampliar la prisión preventiva contra Muadi, mientras espera conocer que la sentencia dictada en su contra por el caso de plazas fantasma en el congreso de la república queda firme.

Ante esta situación, los magistrados determinaron que se debe otorgar una medida sustitutiva, misma que fue dada el pasado viernes, en la que se le dicta el arresto domiciliar, arraigo, sin imponerle una caución económica.

Muadi fue condenado a 30 años y 8 meses de cárcel por el caso de plazas de fantasma al ser encontrado culpable por el tribunal de delito de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción.

sin embargo, la sala segunda de apelaciones decidió que el ex presidente era inocente del delito de lavado de dinero y asociación ilícita y por tal razón su pena se redujo únicamente a 8 años.

No obstante esta decisión se encuentra impugnada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde el Ministerio Público presentó una casación, por lo que hasta que no se solvente dicha acción, la sentencia del ex diputado no esta firme y debe permanecer aún ligado al proceso penal.